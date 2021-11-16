В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о ситуации на белорусско-польской границе

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал о ситуации на белорусско-польской границе.

Он сообщил, что «к полудню 16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска «Брузги» у границы обострилась».

«Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведённые до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать», — цитирует БЕЛТА Бычковского.

По его словам, «фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему».

«Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это ещё больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомёта и применила светошумовые гранаты».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.