В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о ситуации на белорусско-польской границе

Короткая ссылка
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал о ситуации на белорусско-польской границе.
В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о ситуации на белорусско-польской границе
  • Reuters

Он сообщил, что «к полудню 16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска «Брузги» у границы обострилась».

«Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведённые до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать», — цитирует БЕЛТА Бычковского.

По его словам, «фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему».

«Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это ещё больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомёта и применила светошумовые гранаты». 

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить