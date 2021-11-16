Саакашвили отказался от дистанционного участия в заседании суда в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от участия в удалённом формате в заседании суда по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Давид Куртанидзе.

По его словам, в пенитенциарное учреждение ранее направили запрос о возможности принятия участия в заседании суда в дистанционном режиме в случае, если присутствие обвиняемого было бы невозможным.

«Пенитенциарное учреждение ответило отказом на доставку Саакашвили в суд, а от дистанционного участия он сам отказался», — приводит слова Куртанидзе агентство Interpressnews.

Ранее стало известно, что Тбилисский городской суд назначил заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы на 16 ноября.

Согласно заявлению Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии, Саакашвили отказались доставить на очередное заседание суда из соображений безопасности.

В Тбилиси объяснили, что указанные риски связаны со здоровьем осуждённого, так как Саакашвили отказался от существенной части лечения.