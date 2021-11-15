Саакашвили не будет присутствовать на заседании суда в Грузии

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отказались доставить на очередное заседание суда из соображений безопасности, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны.

«Согласно информации, запрошенной у Службы госбезопасности, представление осуждённого Михаила Саакашвили в зале заседаний суда, исходя из вопросов его безопасности, связано с определёнными рисками», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Тбилиси объяснили, что указанные риски связаны со здоровьем осуждённого, так как Саакашвили отказался от существенной части лечения.

Главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова ранее рассказала о самочувствии бывшего президента Грузии.

По её словам, проводятся все необходимые лабораторные исследования, Саакашвили получает все назначенные медикаменты.