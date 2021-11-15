Саакашвили не будет присутствовать на заседании суда в Грузии
- AP
«Согласно информации, запрошенной у Службы госбезопасности, представление осуждённого Михаила Саакашвили в зале заседаний суда, исходя из вопросов его безопасности, связано с определёнными рисками», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В Тбилиси объяснили, что указанные риски связаны со здоровьем осуждённого, так как Саакашвили отказался от существенной части лечения.
Главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова ранее рассказала о самочувствии бывшего президента Грузии.
По её словам, проводятся все необходимые лабораторные исследования, Саакашвили получает все назначенные медикаменты.