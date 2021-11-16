Лукашенко сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию с мигрантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с мигрантами.

«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница — Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения», — цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня» Лукашенко.

Ранее Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

10 ноября президент России Владимир Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.