Ещё два Telegram-канала в Белоруссии признали экстремистскими

Короткая ссылка
Генпрокуратура Белоруссии заявила, что ещё два Telegram-канала были признаны экстремистскими.
Ещё два Telegram-канала в Белоруссии признали экстремистскими
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

По заявлению прокуратуры Борисовского района экстремисткой признана информационная продукция Telegram-канала «Белоруски Борисова».

Также экстремистскими материалами теперь является информационная продукция Telegram-канала «Проснись, Беларусь». Такое решение принято по заявлению прокуратуры Витебской области.

Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием ресурсы телеканала «Белсат».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить