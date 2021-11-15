Ещё два Telegram-канала в Белоруссии признали экстремистскими
- © Андрей Александров
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
По заявлению прокуратуры Борисовского района экстремисткой признана информационная продукция Telegram-канала «Белоруски Борисова».
Также экстремистскими материалами теперь является информационная продукция Telegram-канала «Проснись, Беларусь». Такое решение принято по заявлению прокуратуры Витебской области.
Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием ресурсы телеканала «Белсат».