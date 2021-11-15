Ещё два Telegram-канала в Белоруссии признали экстремистскими

Генпрокуратура Белоруссии заявила, что ещё два Telegram-канала были признаны экстремистскими.

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РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство. По заявлению прокуратуры Борисовского района экстремисткой признана информационная продукция Telegram-канала «Белоруски Борисова». Также экстремистскими материалами теперь является информационная продукция Telegram-канала «Проснись, Беларусь». Такое решение принято по заявлению прокуратуры Витебской области. Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием ресурсы телеканала «Белсат».