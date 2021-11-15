В Белоруссии опровергли заявления Польши о применении спецсредств на границе
- AP
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.
«Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись», — говорится в заявлении.
Как отмечается, ранее польские пограничники заявили, что постоянно слышат звуки выстрелов, а также звуки перезарядки оружия на белорусской стороне границы.
15 ноября в МВД Польши заявили, что нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы.