В Белоруссии опровергли заявления Польши о применении спецсредств на границе

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что белорусская сторона не применяла ни оружие, ни спецсредства на границе с Польшей.
В Белоруссии опровергли заявления Польши о применении спецсредств на границе
  • AP

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.

«Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ранее польские пограничники заявили, что постоянно слышат звуки выстрелов, а также звуки перезарядки оружия на белорусской стороне границы.

15 ноября в МВД Польши заявили, что нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы.

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