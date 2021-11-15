Белоруссия с августа отказала во въезде 8 тысячам иностранцев

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что с 1 августа во въезде в республику было отказано 8 тыс. иностранных граждан.
Белоруссия с августа отказала во въезде 8 тысячам иностранцев
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий ведомства.

В комитете заявили, что «весьма странно» было слышать со стороны ЕС обвинения в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне «очевидных цифр».

«С 1 августа этого года — это всего за два с половиной месяца — в Беларусь не впустили порядка 8 тыс. человек», — заявили в погранкомитете.

Также ещё около 5 тыс. иностранцев, въехавших за данный период в Белоруссию на законных основаниях, «в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию». В ведомстве обратили внимание, что это «потенциальные мигранты».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.

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