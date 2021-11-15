Кулеба назвал белорусское направление небезопасным для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что считает небезопасным соседство с Белоруссией. По словам главы МИД, Киев намерен укреплять это направление.

«Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными к Украине. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так», — цитирует Кулебу ТАСС.

Министр отметил, что Украина «делает всё возможное», чтобы «усилить защиту на северном фланге» и «обеспечить защиту страны со всех сторон».

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключил вариант введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией областях.