Кулеба назвал белорусское направление небезопасным для Украины

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что считает небезопасным соседство с Белоруссией. По словам главы МИД, Киев намерен укреплять это направление.
Кулеба назвал белорусское направление небезопасным для Украины
  • Reuters

«Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными к Украине. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так», — цитирует Кулебу ТАСС.

Министр отметил, что Украина «делает всё возможное», чтобы «усилить защиту на северном фланге» и «обеспечить защиту страны со всех сторон».

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключил вариант введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить