Прибалтийские страны заявили, что нелегальных мигрантов вынуждают нарушать границы ЕС
- AP
Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Литвы.
«Мы обеспокоены правами человека и безопасностью мигрантов, которые в настоящее время находятся в Белоруссии, которые вынуждены нарушать границу Европейского союза», — говорится в совместном заявлении трёх стран.
Вместе с этим лидеры трёх стран обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в торговле людьми.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис собирает Совет по государственной обороне из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
15 ноября сообщалось, что колонна нелегальных мигрантов из стихийного лагеря, выдвинувшаяся в сторону КПП «Брузги» на белорусско-польской границе, растянулась на километр.