Прибалтийские страны заявили, что нелегальных мигрантов вынуждают нарушать границы ЕС

Глава Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и эстонский лидер Алар Карис заявили, что находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов вынуждают нарушать границы ЕС.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Литвы.

«Мы обеспокоены правами человека и безопасностью мигрантов, которые в настоящее время находятся в Белоруссии, которые вынуждены нарушать границу Европейского союза», — говорится в совместном заявлении трёх стран.

Вместе с этим лидеры трёх стран обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в торговле людьми.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис собирает Совет по государственной обороне из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

15 ноября сообщалось, что колонна нелегальных мигрантов из стихийного лагеря, выдвинувшаяся в сторону КПП «Брузги» на белорусско-польской границе, растянулась на километр.