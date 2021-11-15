В Эстонии собирают Совет по гособороне из-за миграционного кризиса

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Президент Эстонии Алар Карис собирает Совет по государственной обороне из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
В Эстонии собирают Совет по гособороне из-за миграционного кризиса
  • Reuters

Об этом сообщает Baltnews.

«В состав совета войдут премьер-министр и главы ключевых ведомств вроде Минобороны, МВД, МИД и Минфина, а также председатели парламентских комиссий по обороне и иностранным делам», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что эстонская полиция начала сдвигать «средства сдерживания» к своей восточной границе.

Ранее сообщалось, что колонна нелегальных мигрантов из стихийного лагеря, выдвинувшаяся в сторону КПП «Брузги» на белорусско-польской границе, растянулась на километр.

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