В Эстонии собирают Совет по гособороне из-за миграционного кризиса

Президент Эстонии Алар Карис собирает Совет по государственной обороне из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает Baltnews.

«В состав совета войдут премьер-министр и главы ключевых ведомств вроде Минобороны, МВД, МИД и Минфина, а также председатели парламентских комиссий по обороне и иностранным делам», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что эстонская полиция начала сдвигать «средства сдерживания» к своей восточной границе.

Ранее сообщалось, что колонна нелегальных мигрантов из стихийного лагеря, выдвинувшаяся в сторону КПП «Брузги» на белорусско-польской границе, растянулась на километр.