В Эстонии собирают Совет по гособороне из-за миграционного кризиса
- Reuters
Об этом сообщает Baltnews.
«В состав совета войдут премьер-министр и главы ключевых ведомств вроде Минобороны, МВД, МИД и Минфина, а также председатели парламентских комиссий по обороне и иностранным делам», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим уточняется, что эстонская полиция начала сдвигать «средства сдерживания» к своей восточной границе.
Ранее сообщалось, что колонна нелегальных мигрантов из стихийного лагеря, выдвинувшаяся в сторону КПП «Брузги» на белорусско-польской границе, растянулась на километр.