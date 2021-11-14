В результате пожара в Солнечногорске погибли граждане Узбекистана
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«Личности погибших установлены. Все они граждане Узбекистана — 1969, 1998, 1987 и 1998 годов рождения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
В Ташкенте заявили, что узбекская сторона принимает все необходимые меры для возвращения тел погибших на родину.
Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, ещё двое пострадали.
Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту случившегося.