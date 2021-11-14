В результате пожара в Солнечногорске погибли граждане Узбекистана

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В агентстве по внешней миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана подтвердили, что четыре человека, погибшие при пожаре в подмосковном Солнечногорске, являются гражданами Узбекистана.
В результате пожара в Солнечногорске погибли граждане Узбекистана
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Личности погибших установлены. Все они граждане Узбекистана — 1969, 1998, 1987 и 1998 годов рождения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

В Ташкенте заявили, что узбекская сторона принимает все необходимые меры для возвращения тел погибших на родину.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, ещё двое пострадали.

Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту случившегося.

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