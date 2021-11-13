СК начал проверку после гибели людей при пожаре в Солнечногорске

Следственный комитет по Московской области начал проверку после гибели людей в результате пожара в Солнечногорске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка СК России Ольгу Врадий.

«По данному факту следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки и незамедлительно организован выезд на место происшествия», — заявила Врадий.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в подмосковном Солнечногорске погибли четыре человека, ещё двое пострадали.