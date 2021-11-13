Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» призвал не пугать белорусов потерей независимости при интеграции с Россией.

«Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Белоруссии, а Белоруссия — в состав России, ну зачем про это говорить?» — заявил он.

При этом, по словам Лукашенко, страны сегодня работают «как одно государство».

Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что у него с российским президентом Владимиром Путиным «очень братские, тёплые отношения».

4 ноября на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет России и Белоруссии.