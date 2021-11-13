Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о своих взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с Путиным
  • AP

По его словам, у двух лидеров братские, тёплые отношения.

«Мы с ним на ты всегда. У нас очень братские, тёплые отношения с ним. Мы похожи чем? Когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно», — заявил глава Белоруссии.

В ноябре Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

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