На Украине предложили закупать газ в Словакии
«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — приводит РИА Новости слова Немчинова в эфире телеканала «1+1».
По его словам, импортировать газ можно из Словакии.
Он добавил, что компания «Нафтогаз» располагает достаточными средствами и заьронированными мощностями ГТС для проведения закупок.
Ранее стало известно, что обязательства «Газпрома» по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.