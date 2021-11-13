На Украине предложили закупать газ в Словакии

В случае дефицита газа в отопительный период, Украина может закупать его в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — приводит РИА Новости слова Немчинова в эфире телеканала «1+1».

По его словам, импортировать газ можно из Словакии.

Он добавил, что компания «Нафтогаз» располагает достаточными средствами и заьронированными мощностями ГТС для проведения закупок.

Ранее стало известно, что обязательства «Газпрома» по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.