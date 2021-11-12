Макей рассказал об оказываемой мигрантам помощи на белорусско-польской границе

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос RT, рассказал о помощи, которую белорусская сторона оказывает мигрантам, находящимся на польско-белорусской границе.
Макей рассказал об оказываемой мигрантам помощи на белорусско-польской границе
  • AP

«Вы видите, что с нашей стороны, хотя этот лагерь разбит на нейтральной территории, с нашей стороны подвозятся и дрова по указанию президента Беларуси, и продовольствие», — пояснил Макей.

Он отметил, что Белоруссия оказывает гуманитарную помощь мигрантам. 

По словам министра, белорусская сторона «не скрывает ничего» и «готова рассказывать и показывать всем» ситуацию на границе.

«Со стороны Польши мы не видели подобного рода мер», — добавил Макей.

Также глава МИД Белоруссии заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

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