Макей рассказал об оказываемой мигрантам помощи на белорусско-польской границе
- AP
«Вы видите, что с нашей стороны, хотя этот лагерь разбит на нейтральной территории, с нашей стороны подвозятся и дрова по указанию президента Беларуси, и продовольствие», — пояснил Макей.
Он отметил, что Белоруссия оказывает гуманитарную помощь мигрантам.
По словам министра, белорусская сторона «не скрывает ничего» и «готова рассказывать и показывать всем» ситуацию на границе.
«Со стороны Польши мы не видели подобного рода мер», — добавил Макей.
Также глава МИД Белоруссии заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.