Саакашвили вернут в руставскую тюрьму

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Грузинский министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в руставскую тюрьму.
Саакашвили вернут в руставскую тюрьму
  • AFP
  • © JOHN THYS

«Почему он должен быть переведён в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращён в руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание», — цитирует Брегадзе РИА Новости.

Ранее адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что Саакашвили принял решение прекратить голодовку.

8 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили переведён в тюремную больницу.

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