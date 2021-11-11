Постпред России заявил о попытке Киева дезинформировать ОБСЕ о ситуации в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинские дипломаты попытались дезинформировать организацию по ситуации в Донбассе.

По его словам, ВС Украины предприняли в конце октября наступательные действия в районе Старомарьевки, которая входит в зону безопасности между передовыми позициями сторон.

«Представители Украины в ОБСЕ на заседании постсовета 28 октября пытались дезинформировать международное сообщество утверждениями о том, что ВСУ свои позиции не меняли и в приписываемом им захвате Старомарьевки не участвовали», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Дипломат отметил, что объективные факты доказали обратное.

«ВСУ произвели наступательные действия в этой местности. Это привело к росту локальной напряжённости, новым жертвам и разрушениям», — заключил он.

Ранее глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ захватили посёлок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, а также вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи.