Глава МВД Эстонии сообщил о задержании пяти нелегальных мигрантов

Министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яани заявил, что эстонская полиция задержала пять нелегальных мигрантов.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что двое задержанных уже возвращены в Ирак.

«Отправка этих лиц обратно в Ирак была для нас достаточно простым делом, поскольку они сами, добровольно выбрали путь возвращения. Ещё один задержанный прибыл из России, его мы выслали в Россию, и власти России охотно его приняли», — сказал министр.

Яани отметил, что производство в отношении ещё двух мигрантов продолжается.

Ранее начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Белоруссии Алексей Щербинский заявил, что за последние сутки 18 человек из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе обратились за медицинской помощью.