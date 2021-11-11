Депутат Чепа назвал решение Латвии о георгиевских ленточках «искажением истории»

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение латвийского парламента о запрете использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий.

«Это очень обидно. Обидно, что довольно-таки много ветеранов, кто проливал свою кровь в борьбе с фашизмом. Ветеранов вооружённых сил, людей честных и порядочных, которые помнят, знают и чтут роль Советского Союза, наших советских, российских граждан, которые отдали жизни за свободу Европы», — сказал депутат.

Парламентарий также отметил, что «так называемые политики пытаются искажать историческую правду и наносят вред обществу, вред миру».

«Нельзя забывать историю: и хорошую, и плохую. Всё надо помнить, а искажать — недопустимо», — добавил Чепа.

Ранее стало известно, что парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

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