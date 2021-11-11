Два Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне Ружанский

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают имитацию бомбометания на авиационном белорусском полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

«В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения», — говорится в заявлении.

Одновременно истребительная авиация Белорусских ВВС решила задачу по условному перехвату бомбардировщиков и сопровождает их по маршруту полёта.

Проверка дежурных сил, которые входят в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, «свидетельствует о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства», добавили в министерстве.

10 ноября стало известно, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.