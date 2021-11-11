Два Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне Ружанский

Короткая ссылка
Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают имитацию бомбометания на авиационном белорусском полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Два Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне Ружанский
  • РИА Новости

«В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения», — говорится в заявлении.

Одновременно истребительная авиация Белорусских ВВС решила задачу по условному перехвату бомбардировщиков и сопровождает их по маршруту полёта.

Проверка дежурных сил, которые входят в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, «свидетельствует о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства», добавили в министерстве.

10 ноября стало известно, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить