Два Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне Ружанский
- РИА Новости
«В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения», — говорится в заявлении.
Одновременно истребительная авиация Белорусских ВВС решила задачу по условному перехвату бомбардировщиков и сопровождает их по маршруту полёта.
Проверка дежурных сил, которые входят в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, «свидетельствует о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства», добавили в министерстве.
10 ноября стало известно, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.