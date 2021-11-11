Представители США и Украины провели переговоры в Вашингтоне

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провёл переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Вашингтоне.

«Стороны обсудили прогресс, достигнутый по двусторонним приоритетам, которые определили президент (США) Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении от 1 сентября», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также участники переговоров приветствовали возобновление работы двусторонней комиссии по стратегическому партнёрству и продолжение сотрудничества в сфере энергобезопасности.

4 ноября в Киев с официальным визитом прибыла помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

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