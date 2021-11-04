Помощница госсекретаря США прибыла с визитом на Украину

В Киев с официальным визитом прибыла помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

«Донфрид прибыла подтвердить наше стратегическое партнёрство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евро-атлантической интеграции», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в Глазго встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его в том, что американская сторона будет продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Блинкен также заявил, что Вашингтон и его союзники продолжат укреплять украинскую энергобезопасность.