Помощница госсекретаря США прибыла с визитом на Украину

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В Киев с официальным визитом прибыла помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
Помощница госсекретаря США прибыла с визитом на Украину
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«Донфрид прибыла подтвердить наше стратегическое партнёрство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евро-атлантической интеграции», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в Глазго встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его в том, что американская сторона будет продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Блинкен также заявил, что Вашингтон и его союзники продолжат укреплять украинскую энергобезопасность.

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