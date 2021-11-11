Зеленский обратился к украинским олигархам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов страны не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов.

«Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием «Искусственный дефицит. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать», — заявил Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

По его словам, в случае если у государства закончится терпение, у олигархов настанет «адский период».

Он добавил, что у большого бизнеса есть возможность показать наличие у него «большой ответственности».

Ранее Владимир Зеленский заявил о подписании закона об олигархах на Украине, отметив, что документ изменит отношения между крупным бизнесом и политиками.