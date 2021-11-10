В Совбезе Украины предложили СДПГ ФРГ забрать беженцев себе домой

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов предложил Социал-демократической партии Германии забрать к себе домой мигрантов с границы Белоруссии в ответ на предложение депутата от СДПГ Нильса Шмида временно разместить их на украинской территории.

«У нас есть предложение социал-демократам Германии — взять себе домой (беженцев), по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся», — приводит ТАСС слова Данилова.

Секретарь Совбеза добавил, что он не шутит.

«С какого перепугу мы должны их (беженцев) брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — возмутился Данилов.

Ранее Данилов заявил, что все украинские ведомства будут действовать адекватно в случае напряжения на украинско-белорусской границе.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии.