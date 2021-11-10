В Совбезе Украины предложили СДПГ ФРГ забрать беженцев себе домой

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов предложил Социал-демократической партии Германии забрать к себе домой мигрантов с границы Белоруссии в ответ на предложение депутата от СДПГ Нильса Шмида временно разместить их на украинской территории.
В Совбезе Украины предложили СДПГ ФРГ забрать беженцев себе домой
  • © ПОЛИЦИЯ ПОЛЬШИ

«У нас есть предложение социал-демократам Германии — взять себе домой (беженцев), по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся», — приводит ТАСС слова Данилова.

Секретарь Совбеза добавил, что он не шутит.

«С какого перепугу мы должны их (беженцев) брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — возмутился Данилов. 

Ранее Данилов заявил, что все украинские ведомства будут действовать адекватно в случае напряжения на украинско-белорусской границе.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить