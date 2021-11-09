Макей: Польша стягивает к границе военную технику с крупнокалиберным вооружением

Польша стягивает к белорусской границе военную технику с крупнокалиберным вооружением, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Как напомнил министр, на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

«Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — цитирует ответ Макея агентству БЕЛТА МИД Белоруссии.

Ранее военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Министерство обороны Белоруссии из-за безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису.