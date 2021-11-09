Посол Грузии на Украине отозвал предложение встретиться с омбудсменом по поводу Саакашвили

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили отозвал своё предложение встретиться с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по поводу грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

«Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия на Украине Георгий Закарашвили отозвал своё предложение провести встречу со мной, «учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михаила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии», — написала Денисова в Telegram.

8 ноября сообщалось, что омбудсмен Украины планирует 9 ноября встретиться с послом Грузии для обсуждения ситуации Михаилом Саакашвили.

Накануне Саакашвили был переведён в Глданскую тюремную больницу.