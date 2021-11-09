Посол Грузии на Украине отозвал предложение встретиться с омбудсменом по поводу Саакашвили

Короткая ссылка
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили отозвал своё предложение встретиться с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по поводу грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.
Посол Грузии на Украине отозвал предложение встретиться с омбудсменом по поводу Саакашвили
  • AP

«Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия на Украине Георгий Закарашвили отозвал своё предложение провести встречу со мной, «учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михаила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии», — написала Денисова в Telegram.

8 ноября сообщалось, что омбудсмен Украины планирует 9 ноября встретиться с послом Грузии для обсуждения ситуации Михаилом Саакашвили.

Накануне Саакашвили был переведён в Глданскую тюремную больницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить