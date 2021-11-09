Мишустин провёл переговоры с премьером Киргизии
- AP
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, включая обмен опытом и наилучшими практиками в области налогового администрирования», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе переговоров особое внимание было уделено укреплению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее Мишустин и его коллега из Казахстана Аскар Мамин обсудили совместные проекты и транспортно-логистический маршрут Европа — Западный Китай.