Мишустин и Мамин обсудили маршрут Европа — Западный Китай

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Казахстана Аскар Мамин обсудили совместные проекты и транспортно-логистический маршрут Европа — Западный Китай.
Мишустин и Мамин обсудили маршрут Европа — Западный Китай
  • AP

«Главы правительств России и Казахстана продолжили переговоры в Координационном центре правительства. Стороны обсудили совместные проекты, отдельное внимание уделили вопросам транспортно-логистического маршрута Европа — Западный Китай», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского правительства.

Как сообщила пресс-служба кабмина Казахстана, Мишустин и Мамин обсудили вопросы «опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности».

Ранее Мишустин заявил, что товарооборот России и Казахстана по итогам года должен стать рекордным.

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