Мишустин и Мамин обсудили маршрут Европа — Западный Китай
- AP
«Главы правительств России и Казахстана продолжили переговоры в Координационном центре правительства. Стороны обсудили совместные проекты, отдельное внимание уделили вопросам транспортно-логистического маршрута Европа — Западный Китай», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского правительства.
Как сообщила пресс-служба кабмина Казахстана, Мишустин и Мамин обсудили вопросы «опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности».
Ранее Мишустин заявил, что товарооборот России и Казахстана по итогам года должен стать рекордным.