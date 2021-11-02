Мишустин и Мамин обсудили маршрут Европа — Западный Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Казахстана Аскар Мамин обсудили совместные проекты и транспортно-логистический маршрут Европа — Западный Китай.

AP

«Главы правительств России и Казахстана продолжили переговоры в Координационном центре правительства. Стороны обсудили совместные проекты, отдельное внимание уделили вопросам транспортно-логистического маршрута Европа — Западный Китай», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина Казахстана, Мишустин и Мамин обсудили вопросы «опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности». Ранее Мишустин заявил, что товарооборот России и Казахстана по итогам года должен стать рекордным.