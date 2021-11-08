В Грузии с 1 декабря вводится концепция «зелёных паспортов»

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В Грузии с 1 декабря вводится концепция «зелёных паспортов». Об этом информирует Sputnik Грузия со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
В Грузии с 1 декабря вводится концепция «зелёных паспортов»
  • Reuters

Отмечается, что в «зелёных паспортах» указывается вся информация, связанная с COVID-19, на каждого гражданина — перенесённое заболевание, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.

Гарибашвили после заседания координационного совета сообщил, что «с 1 декабря будет задействована концепция «зелёного паспорта» и будет расширен ареал его действия».

«Хочу разъяснить, что такое «зелёный паспорт». Человек имеет «зелёный» статус, если он полностью вакцинирован, то есть дважды, прошел 72-часовой или 24-часовой тест или перенёс коронавирус», — пояснил премьер.

3 ноября сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять срочные и строгие меры для борьбы с коронавирусом.

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