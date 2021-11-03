Президент Грузии призвала правительство срочно ужесточить меры по коронавирусу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять срочные и строгие меры для борьбы с коронавирусом.

«Обращаюсь к властям, чтобы были приняты срочные и строгие меры: обязательная прививка для групп риска, введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и хотя бы платное лечение для непривитых граждан», — приводит Интерфакс её слова.

Зурабишвили добавила, что пандемия несёт трагедию беспрецедентных масштабов для страны.

«Мы все несём ответственность за сегодняшнее катастрофическое положение», — отметила она.

В середине октября генеральный директор национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале пятой волны распространения коронавирусной инфекции в республике.