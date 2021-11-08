Песков прокомментировал ситуацию с беженцами в Белоруссии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с беженцами в Белоруссии.
Песков прокомментировал ситуацию с беженцами в Белоруссии
  • Reuters

«Здесь, безусловно, мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», — сообщил Песков.

Он отметил, что «ситуация, безусловно, непростая».

«И конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

В свою очередь, пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу.

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