В Польше заявили о подготовке Белоруссией переброски нелегальных мигрантов

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Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, заявил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
В Польше заявили о подготовке Белоруссией переброски нелегальных мигрантов
  • AP

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал Жарин в Twitter.

По его словам, в Белоруссии, у границы с Польшей собралась большая группа мигрантов.

«Они двинулись к границе Польши. Они будут пытаться массово вторгнуться в Польшу», — написал Жарин.

Он отметил, что «это очередная акция белорусского врага, направленная на Польшу».

Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом пишет БЕЛТА.

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.

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