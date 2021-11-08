В Польше заявили о подготовке Белоруссией переброски нелегальных мигрантов

Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу, заявил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал Жарин в Twitter.

По его словам, в Белоруссии, у границы с Польшей собралась большая группа мигрантов.

«Они двинулись к границе Польши. Они будут пытаться массово вторгнуться в Польшу», — написал Жарин.

Kolejne informacje pokazują, że grupa jest pod ścisłą kontrolą uzbrojonych Białorusinów. To oni decydują, którędy przemieszcza się grupa.



To kolejna wroga białoruska akcja wymierzona w Polskę. https://t.co/K9mqSEvvJc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Он отметил, что «это очередная акция белорусского врага, направленная на Польшу».

Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом пишет БЕЛТА.

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.