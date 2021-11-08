Белорусская милиция отслеживает ситуацию с движением беженцев к границе

Милиция Гродненской области Белоруссии отслеживает ситуацию с движением беженцев к границе с Польшей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

Представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, принимались ли дополнительные решения по обеспечению общественного порядка из-за большой группы беженцев, заявил, что «ситуация отслеживается».

«Правопорядок обеспечиваем теми силами, которые есть», — рассказал он.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

В свою очередь, пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу.