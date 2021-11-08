Пашинян заявил о неполном выполнении режима перемирия в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью общественному телевидению страны заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется неполноценно.

«Это (неполное исполнение режима перемирия в Карабахе. — RT) констатировали также миротворцы, и я надеюсь, что будет проведено должное расследование этих случаев и будут приняты необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Он также отметил, что Азербайджан не возвращает пленных и удерживаемых лиц.

По словам Пашиняна, один из наиболее важных пунктов заявления полностью реализован: в Нагорном Карабахе и по периметру Лачинского коридора размещены российские миротворцы.

«Очень высоко оцениваю вклад России и президента России Владимира Путина в деле прекращения войны», — резюмировал армянский премьер.

Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян обсудили в Москве реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. 

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