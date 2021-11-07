В больницы казахстанского Актау не поступало обращений в связи со взрывом в кафе
Обращения в больницы казахстанского города Актау в связи со взрывом в кафе пока не поступали.
- © Анатолий Устиненко
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию Мангистауской области Казахстана.
«В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался», — заявили в администрации.
Ранее сообщалось, что в кафе в казахстанском Актау произошёл взрыв.
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