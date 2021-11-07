Захарова прокомментировала инцидент с наблюдателями ОБСЕ в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с наблюдателями ОБСЕ, которые попали под обстрел беспилотника в Донбассе.
Захарова прокомментировала инцидент с наблюдателями ОБСЕ в Донбассе
  • © МИД РФ

«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошёл в 20—30 метрах от местоположения патруля», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что беспилотниками в зоне конфликта в Донбассе могут пользоваться только наблюдатели ОБСЕ.

Дипломат заявила, что тем самым Киев нарушает Минские соглашения.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что украинские военачальники в зависимости от целей выступают с противоположными заявлениями о применении беспилотного летательного аппарата Bayraktar в Донбассе.

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