Захарова прокомментировала инцидент с наблюдателями ОБСЕ в Донбассе
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«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошёл в 20—30 метрах от местоположения патруля», — написала она в Telegram.
Захарова отметила, что беспилотниками в зоне конфликта в Донбассе могут пользоваться только наблюдатели ОБСЕ.
Дипломат заявила, что тем самым Киев нарушает Минские соглашения.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что украинские военачальники в зависимости от целей выступают с противоположными заявлениями о применении беспилотного летательного аппарата Bayraktar в Донбассе.