Тимошенко заявила об упущенной Украиной возможности купить дешёвый газ

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что Украина могла заполнить свои подземные хранилища газом, купленным по минимальной цене, но не сделала этого.
Тимошенко заявила об упущенной Украиной возможности купить дешёвый газ
  • Reuters

«Летом, когда газ дешёвый (а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире), Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса», — цитирует РИА Новости Тимошенко.

По её мнению, данных объёмов достаточно, чтобы без сложностей обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.

Тимошенко подчеркнула, что текущий энергетический кризис на Украине является рукотворным.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами.

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