Мирзиёев рассказал о внешней политике Узбекистана

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, который 6 ноября принёс присягу и вступил во второй срок президентских полномочий, рассказал о внешней политике страны.

Его выступление опубликовано на сайте президента Узбекистана.

«Мы и далее будем развивать нашу прагматичную и взвешенную внешнюю политику и экономическую дипломатию», — заявил он.

Мирзиёев отметил, что «основной задачей остаётся дальнейшее укрепление отношений добрососедства и стратегического партнёрства — прежде всего со странами Центральной Азии».

«Мы будем оказывать посильную помощь Афганистану, являющемуся нашим соседом и неотъемлемой частью региона, в восстановлении мира и стабильности, недопущении экономического и гуманитарного кризиса в этой стране. Заинтересованы в реализации совместно с Афганистаном крупных транспортно-коммуникационных проектов», — сообщил президент.

Он заявил, что особое внимание будет уделено «расширению взаимовыгодных и многоплановых отношений с Россией, Китаем, Соединёнными Штатами Америки, Турцией, Индией, Пакистаном, Германией, Францией, Южной Кореей, Японией, Объединёнными Арабскими Эмиратами» и другими партнёрами страны во всех регионах мира.

«Новым практическим содержанием мы наполним отношения с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами, Межпарламентским союзом, международными финансовыми институтами и региональными организациями, в том числе Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Тюркским советом, Организацией экономического сотрудничества», — добавил глава государства.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы Узбекистана.

Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье, 24 октября, они признаны состоявшимися.