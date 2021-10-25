Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах главы Узбекистана

Российский президент Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы Узбекистана.

«Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, а также поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», — говорится в послании Путина.

Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями стороны будут и впредь «наращивать практическое сотрудничество в различных сферах».

Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье, 24 октября, они признаны состоявшимися.

В миссии СНГ признали выборы открытыми и демократичными.