В миссии СНГ признали президентские выборы в Узбекистане открытыми и демократичными
- Reuters
«Выборы президента были ещё более открытыми, демократичными», — сказал он во время брифинга в пресс-центре ЦИК по итогам работы миссии наблюдателей СНГ. Его слова приводит РИА Новости.
Лебедев отметил, что выборы были хорошо организованы, было «хорошее информационное обеспечение».
Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье, 24 октября, они признаны состоявшимися.
Явка на выборах, по предварительным данным, составила 80,8%.