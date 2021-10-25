В миссии СНГ признали президентские выборы в Узбекистане открытыми и демократичными

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Выборы президента в Узбекистане, которые прошли накануне, были открытыми и демократичными, заявил исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев.
В миссии СНГ признали президентские выборы в Узбекистане открытыми и демократичными
  • Reuters

«Выборы президента были ещё более открытыми, демократичными», — сказал он во время брифинга в пресс-центре ЦИК по итогам работы миссии наблюдателей СНГ. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев отметил, что выборы были хорошо организованы, было «хорошее информационное обеспечение».

Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье, 24 октября, они признаны состоявшимися.

Явка на выборах, по предварительным данным, составила 80,8%.

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