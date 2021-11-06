В Белоруссии рассказали о ситуации вокруг воздушных границ страны

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Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб во время заступления на боевое дежурство 6-го зенитного ракетного дивизиона воинской части № 30151 (Минская область) рассказал о ситуации вокруг воздушных границ страны.
В Белоруссии рассказали о ситуации вокруг воздушных границ страны
  • Reuters

«Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей», — цитирует ТАСС Голуба.

По его словам, «это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси».

«Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ», — заявил он.

Голуб сообщил, что «только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полётов».

«Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск, которая, по словам белорусского лидера, является «надёжным щитом для всего постсоветского пространства».

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