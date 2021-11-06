В Белоруссии за сутки выявили 1993 случая коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1993 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 612 015.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 587 208 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 9 814 116 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4730 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что белорусскую вакцину от коронавирусной инфекции направили на доклинические испытания.