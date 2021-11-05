Белорусскую вакцину от COVID-19 направили на доклинические исследования

Белорусскую вакцину от коронавирусной инфекции направили на доклинические испытания.

Об этом сообщается на сайте еженедельника Минздрава республики «Медицинский вестник».

«Была сделана лабораторная партия, фактически готовая лекарственная форма. И уже три партии отправлены на доклинические исследования. Часть из них передана в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии для исследования на лабораторных животных», — говорится в публикации.

Препарат будет изготовлен по классической технологии, в основе которой лежит исходный вирус. Вакцина станет аналогом Vero Cell.

«Наша вакцина будет более полноценной, реально соответствующей вирусной структуре. В этом её особенность», — отметил завлабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Павел Семижон.

Ранее Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса белорусской вакциной.