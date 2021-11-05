Белорусскую вакцину от COVID-19 направили на доклинические исследования

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Белорусскую вакцину от коронавирусной инфекции направили на доклинические испытания.
Белорусскую вакцину от COVID-19 направили на доклинические исследования
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте еженедельника Минздрава республики «Медицинский вестник».

«Была сделана лабораторная партия, фактически готовая лекарственная форма. И уже три партии отправлены на доклинические исследования. Часть из них передана в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии для исследования на лабораторных животных», — говорится в публикации.

Препарат будет изготовлен по классической технологии, в основе которой лежит исходный вирус. Вакцина станет аналогом Vero Cell.

«Наша вакцина будет более полноценной, реально соответствующей вирусной структуре. В этом её особенность», — отметил завлабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Павел Семижон.

Ранее Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса белорусской вакциной. 

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