Белорусскую вакцину от COVID-19 направили на доклинические исследования
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте еженедельника Минздрава республики «Медицинский вестник».
«Была сделана лабораторная партия, фактически готовая лекарственная форма. И уже три партии отправлены на доклинические исследования. Часть из них передана в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии для исследования на лабораторных животных», — говорится в публикации.
Препарат будет изготовлен по классической технологии, в основе которой лежит исходный вирус. Вакцина станет аналогом Vero Cell.
«Наша вакцина будет более полноценной, реально соответствующей вирусной структуре. В этом её особенность», — отметил завлабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Павел Семижон.
Ранее Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса белорусской вакциной.