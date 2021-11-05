На Украине Януковича заподозрили в создании ОПГ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило экс-президента страны Виктора Януковича в создании ОПГ.

«Следователь Госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы», — сообщается на сайте ГБР Украины.

По версии следствия, членами ОПГ являются бывшие должностные лица МВД, СБУ и ВСУ. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время протестов в украинской столице в феврале 2014 года.

В ведомстве утверждают, что они действовали под руководством Януковича и совершали «теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей». В ГБР заявили, что вследствие деятельности ОПГ погибли 76 граждан, более 800 получили ранения.

В июне 2020 года следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене Януковичу и двум экс-министрам обороны — Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. При этом суд Киева оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.