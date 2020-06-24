На Украине заявили о подозрении Януковича и экс-министров в госизмене

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

«Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)», — заявили в бюро.

В сообщении говорится, что в рамках досудебного расследования было установлено, что Янукович при соучастии Саламатина и Лебедева с 2012 по 2014 годы совершили действия, «направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв её обороноспособности, предоставлении России и её представителям помощи в подрывной деятельности против Украины».

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

24 января суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. При этом суд Киева оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что экс-президент не поедет в Киев на рассмотрение апелляции на его приговор по делу о госизмене из-за угрозы для жизни.