Адвокат: Янукович не поедет в суд на Украину из-за рисков
- РИА Новости
Адвокат отметил, что «сейчас представители бывшей власти находятся пока на свободе, никто из них не взят под стражу, не предан суду».
«Люди, находившиеся у власти, сосредоточили в своих руках огромные возможности, в том числе и наличие оружия у соответствующих лиц, которые готовы выполнить заказ. Сохраняются риски», — цитирует ТАСС Сердюка.
По его словам, Янукович является «наиболее нежелательным для них свидетелем».
Ранее защита Януковича заявила, что работает над возможностью безопасного возвращения политика на Украину.
24 января суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.