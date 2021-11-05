На Украине заявили о стабильной ситуации с отопительным сезоном

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что ситуация с отопительным сезоном в стране стабильна.
На Украине заявили о стабильной ситуации с отопительным сезоном
  • Pixabay

«Подготовительная часть к отопительному сезону завершена вовремя и штатно. По состоянию на пятницу показатель подключения к теплу, по данным областных администраций, составляет почти 90% в жилищном секторе и около 85% на объектах социальной сферы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что юг страны по ряду традиционных причин подключается позже, однако технически для этого всё готово. 

«Тарифы на тепло и горячую воду меняться в этом сезоне не будут, они остаются на уровне предыдущего сезона», — сказал министр.

Ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявил, что из 88 энергоблоков ТЭС в стране функционируют 37.

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