Слуцкий прокомментировал внесение Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Включение российского телеведущего Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, является проявлением цензуры, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его словам, к решению Министерства культуры и информационной политики Украины «возникает много вопросов».

«К примеру, что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты?» — заявил Слуцкий.

Ранее стало известно о внесении Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.