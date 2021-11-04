Слуцкий прокомментировал внесение Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Короткая ссылка
Включение российского телеведущего Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, является проявлением цензуры, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его словам, к решению Министерства культуры и информационной политики Украины «возникает много вопросов».

«К примеру, что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты?» — заявил Слуцкий.

Ранее стало известно о внесении Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить