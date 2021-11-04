Слуцкий прокомментировал внесение Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
«Подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По его словам, к решению Министерства культуры и информационной политики Украины «возникает много вопросов».
«К примеру, что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты?» — заявил Слуцкий.
Ранее стало известно о внесении Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.