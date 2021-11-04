Саакашвили заявил, что не претендует на высокопоставленную должность в Грузии

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не претендует ни на какую высокопоставленную должность, а только хочет свободно передвигаться по стране.
Саакашвили заявил, что не претендует на высокопоставленную должность в Грузии
  • РИА Новости

«Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии среди свободных и счастливых людей», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он призвал не верить в то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили когда-нибудь его помилует.

Саакашвили также подчеркнул, что освободить его «может лишь грузинский народ».

Ранее грузинский лидер заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

В начале октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

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